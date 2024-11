Pogoda na 16 dni: o cieple możemy na razie zapomnieć

Ochłodzenie, które przyszło do nas w weekend, pozostanie w Polsce na dłużej. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

W europejskiej pogodzie jedną z najważniejszych ról pełni teraz wielki wyż, który ulokował się nad centrum kontynentu i przez co najmniej tydzień będzie się utrzymywać tutaj i sterować napływem mas powietrza, w zależności od swojego zmieniającego się położenia. I tak, gdy centrum wyżu przesunie się nieco na wschód Europy, możemy liczyć na trochę łagodniejsze powietrze płynące z południa po zachodniej stronie wyżu. Z kolei gdy najwyższe ciśnienie będzie na zachodzie kontynentu, a tak ma być po kolejnym weekendzie, wówczas wyż będzie kierować do nas zimne, arktyczne powietrze z północy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia, ale również w następnych dniach temperatura będzie bardzo stabilna i wyniesie przeważnie od 7-8 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 12-13 st. C na zachodzie. Później, od 11 listopada, zrobi się chłodniej i najwyższa temperatura w Polsce nie będzie przekraczać, w zależności od dnia, 10-11 stopni. Jeszcze nieco zimniej będzie od połowy miesiąca - wtedy w całym kraju będzie już poniżej 10 stopni, a przy wschodniej granicy najwyżej 4-5 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.