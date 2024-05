W ciągu najbliższych kilku dni czeka nas dużo słonecznego nieba, ale nie zabraknie też opadów deszczu. Niektórzy mieszkańcy kraju powinni mieć przy sobie parasol w sobotę i niedzielę. Termometry będą wskazywać na ogół poniżej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Na pogodę w naszym kraju wpływa wyż Thomas, który znajduje się nad pograniczem polsko-niemieckim. Z północy napłynęło umiarkowanie chłodne powietrze polarne, ale północno-wschodnie krańce Polski musnęła masa powietrza arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury. W niektórych miejscach, szczególnie na północy i wschodzie kraju o poranku pojawią się przymrozki do -3 stopni Celsjusza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15-16 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w środkowej części kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W zachodnich i południowych regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z kierunków północnych okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę się wypogodzi. W godzinach porannych pojawią się przymrozki do -3 st. C. Termometry w najcieplejszej chwili dnia pokażą od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum do 18 st. C na południowym zachodzie Polski. Wschodni i północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Przymrozki do -5 stopni

Poniedziałek również zapowiada się pogodnie. W godzinach porannych wystąpią przymrozki do -5 st. C. Temperatura maksymalna sięgnie natomiast od 13 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl