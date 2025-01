Ostrzeżenia IMGW. Intensywnie sypie śnieg, silnie wieje

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 1 stopnia Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie spadnie natomiast do około -3 st. C.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu i północy. Na Pomorzu Zachodnim alarmy ważne będą do godz. 12 w niedzielę, a w pozostałych regionach - do godz. 17 tego samego dnia.