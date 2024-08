Uwaga na skwar. Ostrzeżenia IMGW w prawie całym kraju

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

podkarpackiego , gdzie będą obowiązywać do godziny 18 w piątek.

świętokrzyskiego , gdzie ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 18 w piątek;

małopolskiego , z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w sobotę;

śląskiego , gdzie będą obowiązywać do godziny 18 w sobotę;

opolskiego , gdzie będą obowiązywać do godziny 18 w sobotę;

lubelskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w sobotę;

łódzkiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w sobotę;

mazowieckiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w sobotę;

podlaskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

warmińsko-mazurskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

dolnośląskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

kujawsko-pomorskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

wielkopolskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

lubuskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 w czwartek do godziny 18 w piątek;

pomorskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 do 18 w czwartek;

zachodniopomorskiego , gdzie będą obowiązywać od godziny 13 do 18 w czwartek;

Temperatura maksymalna w ciągu dnia może wynieść od 29 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 16 do 18 st. C.