Wieczorem oraz najbliższej nocy warunki na drogach w niektórych regionach Polski staną się trudne - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Głównym zagrożeniem będą gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Alarmy pierwszego stopnia zostały wydane dla pięciu województw.

Ostrzeżenia IMGW

W województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim (we wschodnich powiatach) ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17-18 w poniedziałek do godziny 9 we wtorek.