Halny, przelotne opady, chłód za dnia i nocne przymrozki. W pogodzie będzie się działo

W najbliższych dniach w Polsce dominować będzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu w części kraju. W czwartek i piątek możemy również spodziewać się porywistego wiatru. Kolejne dni będą chłodniejsze, temperatura maksymalna obniży się do 14-15 stopni Celsjusza, a w nocy pojawią się pierwsze przymrozki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego, w strumieniu ciepłego powietrza napływającego do nas znad południowo-zachodniej Europy - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Nad Polską zaznaczy się strefa mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie opady deszczu głównie na zachodzie i północy kraju, jednak tych nie można wykluczyć również w pozostałych regionach.

Uwaga: czekają nas chwile z silnym i porywistym wiatrem - zwłaszcza w górach, gdzie wiatr halny może osiągać w porywach nawet 80-90 km/h. Kolejne dni upłyną pod znakiem zmiennej i dynamicznej aury z przelotnymi opadami deszczu, ale też z licznymi rozpogodzeniami. Od soboty prognozowane jest kilkustopniowe ochłodzenie, co w połączeniu z nocnymi rozpogodzeniami może skutkować pierwszymi tej jesieni przygruntowymi przymrozkami. Te mogą wystąpić w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek.

Deszczowe i wietrzne dni

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i północy, pojawią się, słabe, przelotne opady deszczu od 5 do 10 l/mkw. na Pomorzu Zachodnim do 5 l/mkw. na pozostałym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 22-23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie dość silny, południowy. W porywach może osiągać prędkość do 40-60 km/h, a w górach do 70-90 m/h.

W piątek lokalnie, zwłaszcza na północy i wschodzie, wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków południowo-zachodnich, który na północy będzie silny. Porywy mogą sięgać 60-70 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Stopniowe ochłodzenie

W sobotę na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wszędzie wyniesie poniżej 20 st. C. Termometry wskażą od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, na północy porywisty, zachodni.

Niedziela przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie około 14-15 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany wiatr, na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Pogodnie będzie także w poniedziałek. Prognozy nie wskazują na wystąpienie opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na wschodzie kraju do 16 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl