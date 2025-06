Gdzie jest burza? Przybywa województw z pogorszeniem pogody

Zjawiska przemieszczać się będą z zachodu na wschód, do wieczora dotrą do linii miast Olsztyn - Opole .

Gdzie jest burza?

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu, osiągające natężenie do 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw., oraz porywy wiatru o prędkości do 40-60 kilometrów na godzinę, miejscami do 80 km/h.