Efekt fenowy "podkręci" temperaturę. Co sprawi, że w Polsce będzie tak ciepło

Jak wynika z prognoz, od środy temperatury maksymalne na południu kraju osiągać będą wartości powyżej 15-16 stopni Celsjusza. Miejscami w czwartek, piątek i sobotę nie można wykluczyć wartości sięgających 18-19 st. C, a nawet 20 st. C.

Dlaczego w Polsce zrobi się tak ciepło? - Jest to związane ze zmianą tak zwanego obszaru źródłowego, czyli miejsca, z którego napływa do nas powietrze - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

- Do Polski popłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad Afryki. Powodem będzie odsunięcie się od siebie wyżów znad Atlantyku od tych, które są teraz nad Węgrami. One przesuną się dalej nad Morze Czarne. To doprowadzi do wyraźnej zmiany osi klina ciepła. Będzie on skierowany od Afryki w naszą stronę - przekazał Wakszyński. Dodatkowo wartości temperatury maksymalnej będą "podkręcane" przez efekt fenowy, czyli ciepły i suchy wiatr. - Nie będzie on taki klasyczny, ale okresami będzie pomagał, dlatego możliwe jest osiągniecie 18-20 stopni - dodał synoptyk.