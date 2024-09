Co nas czeka poza deszczem? Gigantyczna różnica temperatury

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez niż typu genueńskiego. Przyniesie on silne, długotrwałe i intensywne opady deszczu w południowej i południowo-zachodniej części Polski. Jednocześnie będziemy obserwowali dużą różnicę temperatury. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Natomiast w okolicach Dolnego Śląska temperatura spadnie do okolic 10 st. C.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek pogodna aura wystąpi tylko na wschodzie. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami deszczu, występującymi w pasie od Pomorza po Dolny Śląsk. Spodziewamy się, że deszczu spadnie od 20-30 l/mkw. na północy i w centrum do 40-50 l/mkw. na południu kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany - na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie zachodni i północno-zachodni.

Apogeum opadów

Piątek przyniesie pochmurną pogodę na zachodzie i w centrum Polski. Wystąpią tam ciągłe opady deszczu o sumie od 10-20 l/mkw. na północy i w centrum do 30-80 l/mkw. W samych górach miejscami spadnie powyżej 100 l/mkw. Więcej rozpogodzeń pojawi się na wschodzie kraju, tylko lokalnie może tam przelotnie popadać.

Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby na wschodzie (wschodni i północno-wschodni) oraz umiarkowany z okresowymi silniejszymi porywami na zachodzie (północno-zachodni).

Sobota będzie pochmurna, z rozpogodzeniami jedynie na północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią długotrwałe opady deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Przewidujemy, że spadnie od 20-30 l/mkw. na północy i wschodzie do 50-80 l/mkw. na południu, w górach znów może spaść powyżej 100 l/mkw. Lokalnie na południowym wschodzie mogą pojawić się burze z intensywniejszym deszczem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Dolnym Śląsku do 22 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr na wschodzie będzie umiarkowany, południowo-wschodni, na zachodzie silny, porywisty, północny. Porywy mogą sięgać do 50-70km/h, a w górach do 80km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

W niedzielę na niebie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite, z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. W trakcie dnia ponownie wystąpią opady deszczu, ale już słabsze. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na południowym zachodzie do 24 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z kierunków północno-zachodnich. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h, a w górach do 80 km/h.

Niebezpieczna aura osłabnie na początku tygodnia

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu utrzyma się również w poniedziałek. Pomimo to aura będzie spokojniejsza. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Dolnym Śląsku do 24 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północny i północno-wschodni. Porywy mogą osiągać prędkość do 50 km/h, w górach do 70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl