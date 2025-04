Chłodno wam? Już wkrótce temperatura znów przekroczy 20 stopni

Kolejne dni przyniosą stabilną, spokojną i pogodną aurę. Odpoczniemy od gwałtownych zjawisk, choć będzie jeszcze dość chłodno. Temperatura zacznie jednak rosnąć już niedługo.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę nad Kaszubami i Warmią ulokuje się centrum słonecznego wyżu Petra. Układ sprzyja napływowi z północy zimnego powietrza arktycznego, w którym występują przymrozki, jednak chłód wkrótce zacznie być wypierany od zachodu przez masy łagodniejszego powietrza.

- W kolejnych dniach centrum wyżu przemieszczać się będzie dalej na południe, w kierunku Bałkanów. Na początku przyszłego tygodnia, wraz z przesuwaniem się centrum wyżu, zmieni się cyrkulacja powietrza z północnej na zachodnią, co znajdzie odbicie w napływie cieplejszego powietrza z zachodu - dodała synoptyk.

Pogodny wyż i łagodne masy powietrza mają kształtować pogodę na początku majówki.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się słonecznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni i wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Co przyniesie początek tygodnia

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 15-16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Południowo-zachodni watr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Podlasiu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Powrót opadów w części kraju

W środę utrzyma się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na wschodzie przejściowo będzie ono duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 17 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na 1 maja. Jaki będzie początek majówki

Pierwszy dzień maja przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 23 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl