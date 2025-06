Cała Polska objęta alarmami przed burzami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w całym kraju. Wyładowaniom towarzyszyć będzie porywisty wiatr, w porywach rozpędzający się do 100-115 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami

podkarpackim ;, gdzie alarmy wejdą w życie o godz. 20 w poniedziałek i wygasną o godz. 2 we wtorek;

małopolskim , gdzie groźnie będzie od godz. 17 w poniedziałek do północy we wtorek;

świętokrzyskim , gdzie alarmy ważne będą od godz. 17 w poniedziałek do północy we wtorek;

lubelskim , gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 19 bądź 20 w poniedziałek do godz. 1 lub 2 we wtorek;

mazowieckim ; gdzie groźnie będzie od godz. 15 bądź 17 w poniedziałek do północy we wtorek;

podlaskim , gdzie alarmy ważne będą od godz. 19 w poniedziałek do godz. 1 we wtorek;

, w powiatach: lipnowskim, włocławskim, Włocławek , gdzie ostrzeżenia będą w mocy od godz. 15 w poniedziałek do północy;

warmińsko-mazurskim , w powiatach wschodnich i południowych, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 15 w poniedziałek do północy;

wielkopolskim , w powiatach północnych i południowych, gdzie ostrzeżenia będą w mocy do godziny 20 lub 22 w poniedziałek;

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozpędzające się do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są porywy do 115 km/h. Ponadto miejscami może spaść grad.