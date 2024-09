Antycyklon Serkan nad Polską. Jaką pogodę przyniesie

Stery nad pogodą w Polsce przejął antycyklon Serkan. Wyż sprawi, że w najbliższych dniach czekać nas będzie piękna, spokojna i słoneczna aura. Temperatura powietrza przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem pogodnego rozległego antycyklonu Serkan znad Skandynawii, w strumieniu suchego powietrza kontynentalnego płynącego znad wschodniej Europy - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza na czwartek i piątek

Czwartek w niemal całym kraju będzie słoneczny. Tylko na zachodzie i południu pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na południu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich i będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Słonecznie będzie także w piątek. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na Śląsku, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Warmii i Podlasiu. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Słoneczny i ciepły weekend

Sobota będzie kolejnym słonecznym dniem w całym kraju. Termometry wskażą od 22 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podlasiu do 24 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Kolejny słoneczny dzień

Słońce dominować będzie także w poniedziałek. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju do 23 st. C na południu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl