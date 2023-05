Zachowajcie szczególną ostrożność, będąc w lesie. We wtorek miejscami "ekstremalnie" groźnie

Pogodna aura sprawia, że w lasach wzrasta zagrożenie pożarowe. Uważajmy, aby podczas spacerów nie zaprószyć przypadkowo ognia. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że we wtorek po południu miejscami zagrożenie pożarowe może być ekstremalne.

"Przed nami okres spokojnej, ale suchej pogody, pogłębiającej niedobór wilgoci w glebie, a to przekładać się będzie na wzrost zagrożenia pożarowego w lasach, a także wyhamowanie wegetacji w porze największego jej rozwoju" - czytamy w poniedziałkowym wpisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ) w mediach społecznościowych.

Zagrożenie pożarowe we wtorek

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek po południu ekstremalne zagrożenie pożarowe może wystąpić na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Zagrożenie pożarowe w lasach we wtorek w godzinach 14-16

Warto reagować

Wypalanie traw. Jakie kary za to grożą

Przepisy ustawy o lasach zabraniają z kolei rozniecania ognia - poza miejscami do tego wyznaczonymi - w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 metrów od granicy lasu. Nie można tam również korzystać z otwartego płomienia i wypalać wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych. Za wykroczenia tego typu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł.