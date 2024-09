Szokująco gorący początek września. IMGW pokazał mapy, które dają do myślenia

Lato nie odpuszcza

W środę najwyższą temperaturę odnotowano na stacji synoptycznej w Słubicach - wyniosła ona 32,2 stopnia Celsjusza. "Praktycznie w całym kraju było upalnie, notowaliśmy wysokie temperatury przekraczające 30 st. C" - podano. Były takie miejsca, jak Świnoujście , gdzie miniona noc była tropikalna. Temperatura minimalna wyniosła tam 21 st. C.

Gorący początek września

"Średnia anomalia temperatury dla początku września jest dodatnia w całym kraju i wynosi 5,3 stopnia, a średnia anomalia temperatury za środę wyniosła 7,6 stopnia" - napisano. Dodatkowo, jak wynika z map zaprezentowanych przez Instytut, maksymalna anomalia temperatury we wrześniu do czwartego dnia tego miesiąca lokalnie wyniosła nawet 8,6 stopnia. Jak zaznaczają jednak synoptycy, są to dane nieostateczne, pochodzące z operacyjnej bazy danych.