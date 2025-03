Świetlisty wir może pojawić się na niebie nad Polską

Firma SpaceX poinformowała o nowej dacie startu rakiety Falcon 9. Jej misja ma rozpocząć się około godziny 4.10 czasu polskiego. Rakieta wyniesie na orbitę dwa urządzenia - teleskop SPHEREx, służący do skanowania nieba w podczerwieni, rozwiązywania tajemnic powstawania pierwszych galaktyk oraz poszukiwania wody w Układzie Słonecznym, a także PUNCH, czyli zestaw czterech satelitów do badania wiatru słonecznego. Poprzednio start misji zapowiedziano na niedzielę, ale został on odwołany.