Rodzina wilków tuż pod domem. "Tak tu sobie wszyscy żyjemy"

- Było przed godziną 6 rano, kiedy udało mi się je nagrać. One tu podchodzą dość często, bo mieszkam tuż przy Bieszczadzkim Parku Narodowym, także to nie jest w tych okolicach rzadki widok. Z tego co wiem, mamy tutaj dwie grupy [wilków - red.], jest też niedźwiedź, i tak sobie tu wszyscy żyjemy - mówił.

Jak wygląda wilcza rodzina

Jak podaje Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", wilki żyją w grupach rodzinnych. "Wilcza rodzina składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z obecnego i poprzedniego sezonu lub dwóch. Czasami członkiem rodziny jest brat lub siostra jednego z rodziców. Do takiej grupy może się przyłączyć obcy osobnik, ale nie jest to zjawisko częste. W Polsce wilcze rodziny liczą średnio od 4 do 6 osobników, ale wielkość ta może się wahać od 2 do nawet 12 wilków. Duże rodziny (8-12 osobników), obserwowane na początku zimy, nie trwają długo, szybko odchodzi z nich najstarsze potomstwo, a pozostają rodzice i osobniki młodociane".