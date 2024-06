Srebrna łuna zalała niebo nad Polską

Obłoki srebrzyste były widoczne w poniedziałkową noc nad Polską. Chociaż w części kraju w obserwacjach przeszkadzały chmury, niektórym Reporterom 24 udało się uchwycić to piękne zjawisko. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt 24.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską widoczne były obłoki srebrzyste. Nie we wszystkich regionach aura umożliwiała obserwacje - w północno-wschodniej Polsce niebo zasnuły chmury. Doskonałe warunki panowały natomiast w południowej części kraju, co zachęciło Reporterów 24 do spojrzenia w niebo i uwiecznienia tego efektownego zjawiska.