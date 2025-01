Mocno wieje w Beskidach, w Karkonoszach na szlakach topi się lód

- Warunki na szlakach turystycznych w niższych partiach gór były dobre, ale w wyżej - trudne i bardzo trudne. Na stokach narciarskich są one dobre. Śniegu leży od 30 do 90 centymetrów - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

Lawinowa jedynka w rejonie Babiej Góry

Odwilż w Karkonoszach

W Karkonoszach pojawiła się delikatna odwilż, przez co lód na szlakach częściowo się roztopił. Warunki do turystyki pieszej się poprawiły, ale - jak powiedział naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR Adam Tkocz - nadal należy być ostrożnym. - Nie jest tak, że tego lodu nie ma całkowicie, ale na pewno przez te dodatnie temperatury jest trochę bezpieczniej na wszystkich szlakach. Warunki na grzbiecie są raczej niekorzystne - mgły i lekki wiatr raczej nie zachęcają do spacerów - powiedział Tkocz. Jak na razie GOPR-owcy zaliczają weekend do spokojnych, bo ratownicy interweniowali w Karkonoszach zaledwie dwa razy. Jak przypomniał Tkocz, należy odpowiednio przygotować się przed wyjściem na szlak. - Na szlakach, gdzie zapuszczają się turyści z większym doświadczeniem, widać, że coraz więcej osób ma wiedzę, jak się wyposażyć i w te góry iść. Ale na najpopularniejszych szlakach jest trochę taki deptak wielkomiejski, gdzie większość osób jest przygotowana jak na wyjście zimą na starówkę - zaznaczył naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR. Tkocz zwrócił uwagę, że warunki mogą jeszcze ulec pogorszeniu. W najbliższych dniach w Karkonoszach spodziewane są spadki temperatur, przez co można spodziewać się oblodzenia na szlakach.