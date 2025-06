Nie dostali alertu RCB podczas silnej burzy

Nie wysłano alertu

Na konferencji po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał, że wiadomości SMS z alertem RCB nie dotarły w czwartek do części mieszkańców województwa.

- Z informacji, które w tym momencie mogę podać, coś nie zadziałało na poziomie operatorów sieci komórkowej - mówił. - W tym momencie RCB analizuje te kwestie, dlaczego pomimo zgłoszenia i nadania tych alertów (...) dotarły do jedynie części i czy jest to powiązane z konkretnymi sieciami - dodał.

W rozmowie z tvnmeteo.pl rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk wyjaśnił, że przyczyna usterki leżała po stronie RCB. Do błędu doszło na etapie wprowadzania danych z IMGW do wewnętrznych aplikacji agencji. Trwa ustalanie, czy doszło do niej na skutek kwestii technicznej czy błędu ludzkiego.