Nasz naturalny satelita "zbliży się" do Czerwonej Planety

"Koniunkcje w świecie astronomii to nic nadzwyczajnego, ale wśród nich można trafić te lepsze, gorsze i te prawdziwe perełki. Dziś będziemy mieli do czynienia z jedną z tych lepszych: Księżyc oświetlony w 91 proc., zbliży się do czerwonego Marsa. Odległość między obiektami będzie najmniejsza ok. 20.25 i wyniesie zaledwie 6 minut kątowych. To bardzo, bardzo mało" - przekazał Wójcicki.