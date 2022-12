Białystok. Autobusy wracają na ulice, prezydent apeluje o odwołanie lekcji w szkołach

We wtorek we wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi, a na północnym wschodzie wydano nawet alerty drugiego stopnia.

Białystok. Przywracana jest komunikacja miejska

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaapelował we wtorek rano na Twitterze do dyrektorów szkół, by z powodu trudnych warunków komunikacyjnych w mieście odwołać lekcje w szkołach. - Zaapelowałem do dyrektorów szkół, aby z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną odwołali zajęcia dydaktyczne w szkołach. Dzieciom, które dotrą do szkół, zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach - napisał na Twitterze prezydent Białegostoku. - Panująca gołoledź uniemożliwia bezpieczne poruszanie się nimi po drogach. Firmy odśnieżające już kolejny raz posypują ulice solą. Niestety, padający deszcz natychmiast zamarza. Uważajcie na siebie - przekazał. Prezydent podał także, że od rana - od godziny 4.00 rano - ulice w mieście są trzeci raz posypywane solą przez 47 pługopiaskarek