Załamanie pogody, trzy fale ulew. "Sytuacja może być bardzo niebezpieczna"

Pogoda zmieni się diametralnie. Ochłodzenie w środę odczujemy wszyscy, a mieszkańcy południowych regionów powinni spodziewać się też intensywnych opadów deszczu. Spadnie go tak dużo, że może dojść do podtopień. - Wygląda to na mapach pogody całkiem groźnie - mówił w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych nad południową Skandynawią oraz północnymi Włochami. Związany z nimi front atmosferyczny co kilkanaście godzin będzie przynosić kolejne fale ulewnego deszczu na południu naszego kraju - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W ciągu 48 godzin suma opadów może wynieść około 100 litrów na metr kwadratowy, szczególnie w górach, a więc spadnie połowa deszczu, który zwykle pada przez cały lipiec.

- Górskie rzeki i potoki reagują bardzo szybko na taki deszcz, czyli mogą nagle wzbierać i powodować lokalne podtopienia. Oprócz tego, że to będą ciągłe i intensywne opady, (...) ulewy z przerwami trwające ponad dobę, będą też w tej strefie deszczowej wbudowane burzowe chmury. (...) Wtedy jest ryzyko okresowych podtopień czy lokalnych powodzi - ostrzegał na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. - Wygląda to na mapach pogody całkiem groźnie - ocenił.

"Lato na jeden dzień wyhamuje"

Jak dodał prezenter tvnmeteo.pl, "wygląda na to, że pierwsza fala opadów jeszcze jest umiarkowana, gorsza będzie nocna i jutro po południu będzie ta trzecia". - Do jutra (do środy - red.) do wieczora sytuacja na południu może być czasami bardzo niebezpieczna z powodu ulewnego deszczu - zaznaczył.

Oprócz obfitych opadów deszczu, do Polski napłynie zimne powietrze. Będzie znacznie chłodniej niż w ciągu ostatnich dni. - Lato nam na jeden dzień wyhamuje - podsumował Wasilewski.

Prognoza pogody na środę TVN24

Ulewy i chłód w środę

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Padać nie powinno na północnym wschodzie, a w pozostałych regionach okresami będą występować opady deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 50 l/mkw. Na południowym wschodzie możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie, podczas burz silnie, w porywach rozpędzając się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w środkowych regionach, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na dni 26-30.07 ventusky.com

Cieplej od piątku, ale deszczu i burz nie zabraknie

Następnego dnia od południowego wschodu zacznie napływać do Polski cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, w którym będą się rozwijać burzowe chmury. Kolejne umiarkowanie aktywne fronty przemieszczające się nad krajem wymiotą jednak gorące powietrze, usiłując znowu wepchnąć od zachodu masy polarne - zapowiada synoptyk.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Z wyjątkiem wschodniej Polski wszędzie pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., na zachodzie również zagrzmi. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w trakcie burz w porywach jego prędkość sięgnie 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a na wschodzie, południu i w centrum kraju pojawią się też burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum, do 29 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w czasie burz silny, w porywach do 70-90 km/h.

W niedzielę na północnym wschodzie Polski wypogodzi się. W pozostałych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju możliwe są także burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w środkowych regionach, do 26 st. C na Podlasiu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny i silny podczas burz.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na dni 26-30.07 ventusky.com

