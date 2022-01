Pogoda na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień pod znakiem silnego wiatru

Pogoda na jutro - niedzielę 30.01 i 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień będzie pochmurny, pojawią się także opady śniegu, które miejscami przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Spodziewany jest bardzo silny i porywisty wiatr - miejscami powieje z prędkością do ponad 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc: na ogół pochmurno. Spodziewane są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem - na wschodzie miejscami marznące. Może być ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny i porywisty, w porywach rozpędzi się do 60-100 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu. W strefie brzegowej porywy przekraczać mogą 110 km/h.