Fronty nad Polską. Gdzie będzie najmocniej padać

Polska znajduje się pod wpływem głębokiego wiru niżowego z centrum zalegającym w środę rano nad Bałtykiem. Ciśnienie w nim wynosi 976 hektopaskali. - W ciągu dnia ma się on przesuwać na północny wschód, w kierunku Zatoki Fińskiej. Wędrówka centrum wiru nad Bałtykiem skutkuje silnym wiatrem w środkowej Europie - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Fronty nad Polską

Nad krajem przemiesza się front chłodny, a za nim postępuje węższy, wtórny front, uformowany już w płynącym z północy wilgotnym powietrzu pochodzenia arktycznego. W strefie frontu porywy wiatru osiągać mają 70 kilometrów na godzinę, w górach do 100 km/h, a w szczytowych partiach nawet więcej.

W ciągu dnia w zasięgu strefy frontowej pozostanie południowa i wschodnia część kraju, w strefie opadów deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. W Karpatach spadnie co najmniej 10 centymetrów śniegu. W pozostałych regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

Silny wiatr

Zachodni wiatr, tylko na wschodzie wiejący z południa, jest umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędza się do 50-65 km/h, w górach do 70-90 km/h. Na Kasprowym Wierchu porywy sięgają do 126 km/h.