Trudne warunki w Tatrach. "Zalecamy wychodzenie do schronisk, nie wyżej"

- Większość szlaków w Tatrach będzie zasypana grubą warstwą śniegu i wiąże się to również z tym, że zrobiło się jeszcze bardziej lawiniasto niż było. Mamy w tej chwili trzeci stopień zagrożenia lawinowego, to już jest poważne zagrożenie spadającymi lawinami. Mogą schodzić samoczynnie, niekoniecznie będziemy tym czynnikiem uruchamiającym lawinę, także zalecamy wychodzenie do schronisk, nie wyżej - przekazał ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grzegorz Kubicki.

Jak podają TOPR-owcy, pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Utrudnieniem jest także silny wiatr, który utworzył znaczne depozyty we wszystkich formacjach wklęsłych w szczególności powyżej granicy lasu. W znacznej mierze panują niekorzystne warunki, a poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.

Lawinowa dwójka w Bieszczadach

Z kolei powyżej górnej granicy lasu średnia pokrywa śnieżna waha się od 60 do 120 cm. W miejscach nawianych dochodzi do dwóch metrów.

Pogoda w Beskidach

- W górach w sobotę od rana pogoda była przepiękna. Temperatura wynosiła w wyższych partiach -5 do -7 stopni. W Szczyrku oscylowała wokół 0 stopni. Minionej doby spadło 5 do 15 centymetrów śniegu, czyli niewiele. Szlaki są przetarte. Nie zawsze to robimy zimą, ale dziś zachęcamy do spacerów po górach. Trzeba jednak uważać, bo pogoda może szybko się zmienić - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.