U jednych deszcz ze śniegiem, u drugich prawie 20 stopni. Synoptyk: sytuacja jest dynamiczna

W nadchodzących dniach czekają nas zróżnicowane warunki pogodowe. Miejscami ma być zimno, z opadami deszczu ze śniegiem. W innych miejscach termometry mogą wskazać prawie 20 stopni Celsjusza.

Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w zasięgu rozległego niżu Viktor znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich. Jedynie początkowo na północy i północnym wschodzie zaznaczy się wpływ klina wyżu znad zachodniej Rosji. Skutkować on będzie licznymi mgłami, o poranku ograniczającymi widzialność do 100-200 metrów. W ciągu dnia od południowego zachodu wkroczy do Polski ciepły front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia oraz miejscami słabe opady deszczu. Za frontem napłynie cieplejsza masa powietrza polarnego, jednakże z uwagi na duże i całkowite zachmurzenie termometry wskażą maksymalnie jedynie około 10-12 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach do Polski napłynie kolejna porcja bardzo ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, co skutkować będzie bardzo zróżnicowanymi warunkami pogodowymi na obszarze naszego kraju. Podczas gdy w piątek na Suwalszczyźnie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem przy temperaturze maksymalnej około 2-3 st. C, to na Podkarpaciu termometry mogą wskazać nawet 18 st. C.

Uwaga! Podobne warunki prognozowane są również na sobotę i niedzielę, jednakże należy zaznaczyć, że z uwagi na dość dynamiczną sytuację, obecność stref frontowych, zmienność zachmurzenia, wyniki wyliczeń modeli obarczone są dużym błędem.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na wschodzie Polski. Poza tym wystąpi przemieszczająca się od zachodu w głąb kraju strefa słabych opadów deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy na południu i w centrum, a do 2-5 l/mkw. na zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zmienny wiatr z przewagą wschodniego. Na północy okaże się on dość silny, w porywach rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę.

W piątek będzie pochmurno z opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie lokalnie popada deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia możliwe są jedynie na południu i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na północy okaże się umiarkowany i porywisty, północno-wschodni, zaś na południu będzie słaby, powieje z południa.

Prognoza temperatury na okres 19-23.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem różnego zachmurzenia: od dużego i całkowitego na północy i wschodzie, lokalnie z opadami deszczu, do umiarkowanego na południu i zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie i porywiście, na północy z południowego wschodu, a na południu i w centrum z południa.

Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza porywów wiatru na okres 19-23.10 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się pogodny na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na północy i wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognoza opadów na okres 19-23.10 ventusky.com

