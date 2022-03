Pogoda na weekend. Na horyzoncie widać koniec słonecznej aury

Pogoda jeszcze przez kilka dni będzie ciepła i słoneczna. Od piątku do naszego kraju zaczną napływać chmury. Będą miejsca, w których chwilami powieje silniejszy wiatr.

Nadchodzącej doby napłynie do nas cieplejsze powietrze z południa, gdyż nasz kraj nadal pozostawał będzie pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad południowo-wschodniej Polski w kierunku Węgier. Podczas tej wędrówki wyż będzie słabł, aż w czwartek zostanie wchłonięty przez silniejszy ośrodek wyżowy znajdujący w rejonie Morza Północnego. Wówczas napłynie do nas z północnego zachodu nieznacznie chłodniejsze powietrze z nieco większymi zasobami wilgoci, a na niebie pojawi się w końcu nieco większe zachmurzenie, ale na opady nie ma co liczyć.

Polska pozostanie w zasięgu oddziaływania tego wyżu do soboty, kiedy to nad obszar naszego kraju spróbuje wkroczyć front atmosferyczny związany z niżem znad północno-zachodniej Rosji. Szanse nawet na najmniejszy opad są jednak marginalne, ponieważ napotykając suchą masę powietrza nad Polską front zaznaczy się głównie zwiększonym zachmurzeniem oraz silniejszym wiatrem. Przejście tego frontu mimo, że bezodpadowego będzie miało spore jednak znaczenie dla pogody w przyszłym tygodniu, ponieważ utoruje on drogę kolejnemu niżowi, który już raczej sprowadzi do nas opady i chłodne powietrze na początku przyszłego tygodnia.

Prognozowana temperatura w dniach 23-27.03 ventusky.com

Pogoda na środę, czwartek i piątek

Środa zapowiada się słonecznie, tylko na Pomorzu możliwe jest niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Czwartek będzie pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr będzie słaby, tylko na wybrzeżu i wschodzie umiarkowany.

W piątek pogodna aura będzie się utrzymywać, jedynie na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 23-27.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C w południowym pasie kraju. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny - do 40-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na północnym wschodzie, do 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr

Prognozowane porywy wiatru w dniach 23-27.03 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl