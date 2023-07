Pogoda na jutro - środa. 26.07. Noc z pochmurnym niebem i deszczem, w dzień również popada

Pogoda na noc

W nocy tylko na północy kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo na południu możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Warmii, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 26.07

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Tylko na północnym wschodzie Polski nie są prognozowane opady. W pozostałej części kraju popada deszcz rzędu 5-20 l/mkw., a na południu, w górach może spaść do 50 l/mkw. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Górnym Śląsku, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami okaże się dość silny. W burzach może rozpędzić się do 70-90 kilometrów na godzinę.