Pogoda na jutro - sobota 11.11. W nocy miejscami temperatura spadnie poniżej zera stopni

Nadchodząca noc w regionach zachodnich będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce nie powinno padać. W pozostałych regionach wystąpią przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju opady deszczu o natężeniu na ogół umiarkowanym. Spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C w Kotlinie Jeleniogórskiej, przez 1 st. C na Ziemi Lubuskiej i miejscami na Pomorzu, 6 st. C w centrum kraju, do 7/8 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany.