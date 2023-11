Pogoda na jutro - piątek 10.11. Miejscami może padać i silnie wiać

Nadchodząca noc będzie pogodna tylko na wschodzie. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Miejscami na północy i zachodzie może słabo popadać deszcz do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 2/3 st. C na Suwalszczyźnie do 6/7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowy wiatr będzie umiarkowany. W górach porywy mogą dochodzić do 50-70 kilometrów na godzinę.