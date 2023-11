Pogoda na jutro - niedziela 12.11. Nocą silne zamglenia w części kraju. W niedzielę może słabo popadać

Najbliższa noc przyniesie nam duże i całkowite zachmurzenie. Na wschodzie i południu mogą pojawić się słabe opady deszczu. Rozpogodzenia możliwe są jedynie początkowo na zachodzie. W północno-zachodnich regionach prognozowane są silne zamglenia - miejscami mgły ograniczą widzialność do 100-200 metrów. Na termometrach zobaczymy minimum około 3-5 stopni Celsjusza, lokalnie przy rozpogodzeniach temperatura może spadać do -1 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - niedziela 12.11

Niedziela przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, padać nie powinno tylko na Pomorzu Zachodnim i w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C w Suwałkach, przez 7 st. C w Łodzi i Warszawie, do 8 st. C we Wrocławiu. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Na wschodzie w porywach może rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.