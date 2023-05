Pogoda na dziś - wtorek, 23.05. W burzach wiatr powieje z prędkością nawet 80 kilometrów na godzinę

Pogoda na dziś. Wtorek 23.05 przyniesie w całym kraju pochmurne niebo, a miejscami także burze. Uwaga: może zrobić się niebezpiecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy co najmniej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś

Wtorek zapowiada się pochmurno na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie i Ziemi Rzeszowskiej. W pozostałej części Polski może przelotnie padać, miejscami mogą wystąpić także burze, niosące ze sobą opady od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr osiągający w porywach prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90 procent, a najwyższej spodziewamy się w zachodniej Polsce. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Na południu i zachodzie zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, w pozostałych regionach będą one neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pogodny wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcom Poznania wtorek przyniesie wzrost zachmurzenia do dużego i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. W południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek zapanuje pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu. Momentami spodziewane są burze, niosące ze sobą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru osiągające prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą do 25 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek przewiduje się zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Słupki rtęci podskoczą do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z południowego wschodu. W południe ciśnienie atmosferyczne wyniesie 981 hPa.

