Pogoda na dziś - sobota 13.08. Aura podzieli Polskę

Mieszkańcy północnych regionów kraju w sobotę będą mogli cieszyć się przeważnie słoneczną aurą. Z kolei na południu pojawi się umiarkowane zachmurzenie i W pozostałej części kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie i duże przelotny deszcz. Niewykluczone są też burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 31 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.