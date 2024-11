Niebezpieczna pogoda. Trzy różne ostrzeżenia IMGW

Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych regionach ma intensywnie padać śnieg, a w w wielu miejscach do godzin porannych w piątek drogi będą śliskie. Innym pogodowym zagrożeniem jest silny wiatr, który w Tatrach może rozpędzać się do 150 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. W tym rejonie wiać ma ze średnią prędkością sięgającą do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, a wysoko w Tatrach do 150 km/h, z kierunku południowego.