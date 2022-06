Kulminacja upałów jeszcze przed nami. "Wszędzie będzie gorąco"

Europa Zachodnia i Europa Środkowa to obecnie dwa zupełnie różne światy pogodowe. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że chłodniejsze powietrze trafi do Polski już niebawem, ale najpierw musimy przygotować się na dwa dni afrykańskiego gorąca.

Jak wyjaśnił Tomasz Wasilewski, sytuację pogodową nad Europą najlepiej widać na mapie temperatur. Gorące powietrze z Afryki powędrowało daleko przez Europę Środkową na północ, tworząc wyraźny klin ciepła. Nawet w Helsinkach i Sztokholmie termometry wskazały wczoraj 30-31 stopni Celsjusza, a we Włoszech temperatura sięgała prawie 40 st. C.

- Tutaj jest upał, i to wielki upał, natomiast po tej stronie, w północno-zachodniej Europie, temperatura jest zupełnie inna - dodał prezenter, wskazując na mapę. - Na Wyspach Brytyjskich jest to albo dwadzieścia kilka, albo nawet kilkanaście stopni, jak zdarza się to w Szkocji.