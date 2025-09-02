Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, ryzyko gradu

Gdzie jest burza? We wtorek 2.09 w Polsce pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz porywy wiatru. Miejscami może spaść grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował około godziny 14.15 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiają się frontowe, słabe i umiarkowane burze.
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwach:
- pomorskim, w rejonie Ustronia Morskiego;
- dolnośląskim, w okolicach Złotego Potoku.
Burzom towarzyszą opady deszczu, których suma wynosi 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru, których prędkość dochodzi do 40-60 kilometrów na godzinę. Co więcej, w okolicach Złotego Potoku może wystąpić grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock
Pozostałe wiadomości