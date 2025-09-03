Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
3 września 2025, 16:13
Aktualizacja: 3 września 2025, 17:05
wideo 2/3
Gdzie jest burza? W środę 3.09 w niektórych regionach Polski pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował w środę około godziny 17 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w części kraju pojawiają się frontowe, słabe burze.
Gdzie jest burza?
Aktualnie burze występują w województwach:
- podlaskim, nad Bobrownikami;
- podkarpackim, w Bieszczadach;
- małopolskim, w Tatrach.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o sumie 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru, których prędkość dochodzi do 50-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Henryk Niestrój/AdobeStock
