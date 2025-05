Dzisiejszy poranek podzielił Polskę

Mróz w części kraju

Liczne nocne rozpogodzenia, w chłodnym, arktycznym powietrzu, które wystąpiły na północy kraju doprowadziły do licznych przymrozków. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek o godzinie 5 najniższą temperaturę powietrza odnotowano w Ostrołęce. Termometry pokazały tam -3,4 stopnia Celsjusza. Najwyższą wartość na termometrach zarejestrowano w Nowym Sączu - 6,8 st. C. Jak zaznaczył synoptyk tvnmeteo.pl, temperatura minimalna przy gruncie była z pewnością o 3-4 st. C niższa.