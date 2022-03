Alerty IMGW przed silnym mrozem. Temperatura może spaść nawet do -17 stopni

Alerty IMGW: silny mróz

Synoptycy prognozują, że temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek (10/11.03) wyniesie od -17 stopni Celsjusza do -14 st. C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę (11/12.03) termometry pokażą od -15 st. C do -12 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 15 kilometrów na godzinę.