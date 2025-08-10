Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

Alert RCB został wysłany w niedzielę 10.08 do odbiorców przebywających na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Eksperci ostrzegają przed burzami z gradem.

"Uwaga! Dziś (10.08) możliwe lokalne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców przebywających w województwie podkarpackim.

Wcześniej w niedzielę ten sam komunikat został wysłany do odbiorców w części województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wielicki).

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Groźne burze z piorunami PAP

Autorka/Autor:anw,kp

Źródło: RCB