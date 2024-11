Zbliża się lot Polaka w kosmos. "Trenowaliśmy, jak poradzić sobie z pożarem"

- Szkolenie zaczyna przyspieszać, będzie go coraz więcej, coraz bardziej szczegółowe, aż do samej misji. Przez ostatnie trzy miesiące trenowaliśmy różne scenariusze awaryjne - mówił w rozmowie z TVN24 BiS Sławosz Uznański. Polak w przyszłym roku poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

"Trenowaliśmy scenariusze awaryjne"

Jak mówił pretendent do tego, by zostać drugim Polakiem w przestrzeni kosmicznej, w Houston od sierpnia do października "trenowaliśmy przede wszystkim różne scenariusze awaryjne". - Czyli jak poradzić sobie z pożarem, co zrobić w przypadku wycieku powietrza, co zrobić w przypadku wycieku amoniaku z systemu chłodzenia i w jaki sposób ratować się ze stacji kosmicznej - wyjaśniał.