Wymiana na orbicie. Misja może potrwać dłużej niż zwykle

Czworo astronautów dotarło w sobotę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). To "Załoga 11", która ma zastąpić swoich poprzedników wracających na Ziemię za kilka dni. Ich misja może potrwać dłużej niż zwykle.

Jak podała NASA , czworo astronautów wchodzących w skład tzw. "Załogi 11" wystartowało w piątek w rakiecie Falcon 9 z kosmodromu na przylądku na Florydzie i dotarło na Międzynarodową Stację Kosmiczną w sobotę. To już jedenasta regularna załogowa misja SpaceX na ISS.

Osiem miesięcy w kosmosie?

"Załoga 11" może być pierwszą, która spędzi na orbicie osiem miesięcy zamiast standardowych do tej pory sześciu. Jak przekazała NASA, wszystko po to, aby lepiej dopasować harmonogramy misji amerykańskich do rosyjskich. W kolejnych miesiącach NASA będzie monitorować stan zdrowia astronautów i zdecyduje, czy mogą pozostać na orbicie dłużej niż zazwyczaj.