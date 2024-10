Wyhodowano koralowce odporniejsze na ciepło

Ludzie od tysięcy lat stosują selektywną hodowlę w celu uzyskania zwierząt i roślin o pożądanych cechach. Teraz jest ona rozważana jako narzędzie ochrony przyrody, szczególnie w przypadku raf koralowych. Te ekosystemy morskie są na pierwszej linii wpływu zmian klimatycznych, ponieważ koralowce budujące rafy są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę wody. Ocieplenie powoduje ich bielenie i obumieranie, co już doprowadziło do znacznego spadku liczby raf na całym świecie. Brytyjscy naukowcy z Coralassist Lab na Newcastle University przez pięć lat współpracowali z ekspertami z University of Derby, University of Exeter Horniman Museum and Gardens, kanadyjskim University of Victoria oraz Palau International Coral Reef Center w Palau. Temu międzynarodowemu zespołowi udało się udokumentować pierwszą na świecie próbę selektywnej hodowli dojrzałych koralowców w celu zwiększenia tolerancji na ciepło, to jest zdolności dorosłych koralowców do przetrwania intensywnych morskich fal upałów. Morskie fale upałów to sytuacje, w których woda w morzach i oceanach osiąga ponadprzeciętną temperaturę i stan taki trwa więcej niż pięć dni.