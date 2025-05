Starty rakiet SpaceX mogą być odczuwane jak trzęsienie ziemi

Start rakiety to niesamowite widowisko, jednak jeśli chcemy oglądać je z bliska, powinniśmy zabrać ze sobą nauszniki lub zatyczki do uszu - hałas jest w tym przypadku nieunikniony. Huk dotyka nie tylko najbliższych okolic bazy, z której startuje rakieta, lecz także oddalonych od niej obszarów. Badacze z Uniwersytetu Brighama Younga i Uniwersytetu Stanowego Kalifornii przyjrzeli się dźwiękom, jakie towarzyszą startom rakiety Falcon 9 od SpaceX.

Hałas hałasowi nierówny

Naukowcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami w poniedziałek podczas Międzynarodowego Kongresu Akustyki. W analizie skupili się na startach Falcona 9 z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w 2024 roku i tym, czy były one słyszalne w oddalonym o 130 kilometrów do niego hrabstwie Ventura. Zespół zebrał dane ze 132 miejsc, zwracając szczególną uwagę na to, czy w danym miejscu odczuwalny był grom dźwiękowy - charakterystyczny, podwójny hałas emitowany przez obiekty poruszające się z naddźwiękową prędkością.