Nieopodal marsjańskiego równika znaleziono "znaczne pokłady wody"

Region pełen wody

Stan ciekły czy stan stały

- Wynik ten to pierwszy, ekscytujący krok, ale potrzebujemy dalszych obserwacji, aby upewnić się, z jaką formą wody mamy do czynienia - stwierdził Hakan Svedhem z ESA.

Dalsze plany

Choć sonda Mars Express wykryła ślady ukrytej pod powierzchnią wody także na środkowych szerokościach i ślady głębokiego rezerwuaru na południowym biegunie, to ze względu na dużą głębokość (nawet kilku kilometrów), byłoby ją trudno wykorzystać. Tymczasem płytko zalegająca woda obecna w Valles Marineris sprawia, że region ten stał się jeszcze atrakcyjniejszy z punktu widzenia przyszłej eksploracji. Pozwala też lepiej zrozumieć przeszłość planety i wybierać miejsca najlepsze do badań, na przykład do poszukiwań śladów życia - zwracają uwagę eksperci.

- Dowiedzenie się więcej na temat tego, jak i gdzie woda może znajdować się na Marsie, jest niezbędne do zrozumienia, co stało się niegdyś z jej obfitymi zasobami. Będzie to pomocne w naszych poszukiwaniach środowisk nadających się do zamieszkania, możliwych oznak życia w przeszłości i materiałów organicznych z najwcześniejszych dni Marsa - powiedział Colin Wilson, naukowiec ESA pracujący przy projekcie ExoMars Trace Gas Orbiter.