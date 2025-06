"Nie mam żadnych wątpliwości, że astronautów się do tego przygotowuje"

- Dla nich to jest mało komfortowa sytuacja, czekać, nie wiedząc, czy to się wydarzy jutro, czy to się wydarzy pojutrze, czy może za trzy dni - powiedział w "Faktach po Faktach" popularyzator nauki oraz autor kanału YouTube "Nauka. To Lubię". Dodał jednak, że astronauci są odpowiednio przygotowani na takie sytuacje, a opóźnienia lotów nie są niczym nowym w świecie przemysłu kosmicznego.