Misja wykonana w stu procentach. Polak żegna się z ISS

Misja wykonana w stu procentach

Powrót polskiego astronauty na Ziemię tuż tuż

W poniedziałek ma rozpocząć się powrót członków misji Axiom 4 na Ziemię. Około godziny 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. godz. 13.05, statek Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła będzie krążyć wokół Ziemi, a następnie wejdzie w atmosferę naszej planety i zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Następnie Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.