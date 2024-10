Setki wirusów na szczoteczkach do zębów. I jest to dobra wiadomość

Zarówno twoja szczoteczka do zębów, jak i słuchawka prysznicowa stanowią idealne środowisko dla mikrobów. O tym, jak ogromna jest różnorodność biologiczna na powierzchniach tych sprzętów, świadczą najnowsze badania, w których zidentyfikowano setki wirusów żyjących na nich.

Jeśli właśnie wystraszyłeś się tego, co masz w łazience, uspokajamy: nie chodzi o wirusy, przez które chorujesz na grypę, a o bakteriogfagi, które są naturalnym wrogiem bakterii.

- Liczba wirusów, które znaleźliśmy, jest absolutnie szokująca - powiedziała w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną CNN Erica Hartmann, profesorka McCormick School of Engineering na Uniwersytecie Illinois, która kierowała badaniem. - Znaleźliśmy wiele wirusów, o których wiemy bardzo mało, i wiele takich, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To niesamowite, ile nieodkrytej różnorodności biologicznej jest wokół nas - zaznaczyła.

34 szczoteczki, 92 prysznice

Wirusy udało się znaleźć po przyjrzeniu się biofilmowi z 34 szczoteczek do zębów i 92 pryszniców, których użyto przy poprzednich badaniach. Było ich 614, choć Hartmann dodała, że prawdopodobnie liczba ta jest o wiele wyższa. Na słuchawkach prysznicowych mikroby pochodziły z sieci wodociągowej, a te na szczoteczkach do zębów wzięły się z jamy ustnej i z otoczenia. Co ciekawe - wirusy, które znaleziono na szczoteczkach, mogą być unikalne.