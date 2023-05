Odkryli antybiotyk przeciwko superbakterii. Pomogła sztuczna inteligencja

czytaj dalej

Orki zaatakowały łódź u wybrzeży Hiszpanii, poważnie uszkadzając jej kadłub. To nie pierwszy atak tych zwierząt w okolicach Półwyspu Iberyjskiego. Tylko w tym roku napadły one na 24 jednostki. Organizacje ekologiczne, które badają tamtejszą populację morskich ssaków, nie mają pojęcia, co jest przyczyną tego zachowania.