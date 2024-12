Największa góra lodowa świata wyrwała się z uwięzi

A23a wirowała w miejscu

Losy góry lodowej śledzą brytyjscy naukowcy z British Antarctic Survey (BAS). Od wiosny tego roku przez wiele miesięcy A23a kręciła się w miejscu w rejonie archipelagu Orkadów Południowych, za sprawą zjawiska zwanego kolumną Taylora. Dochodzi do niego w płynach, które się obracają - a takim jest ocean, na który oddziałuje siła Coriolisa. Na czym to polega? Jeśli płyn zostanie zakłócony przez ciało stałe, na przykład wybrzuszenie na morskim dnie, w odpowiednich warunkach doprowadza to do powstania wiru. Obiekty, które dostaną się w zasięg kolumny Taylora, nie mogą jej samodzielnie opuścić.